Audio: Buchtipp: "The way I am now" von Amber Smith

WDR 5 Scala - Bücher. . 07:21 Min. . WDR 5.

In Amber Smiths Roman "The way I am now", der Fortsetzung nach "The way I used to be", steht der Prozess von Eden gegen ihren Vergewaltiger an, den besten Freund ihres Bruders. Retraumatisierung oder Chance? Eine Rezension von Jana Magdanz. | audio