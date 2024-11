Audio: "The Future is": Comiczeichnerinnen zeichnen die Zukunft

WDR 5 Scala - Bücher. . 06:00 Min. . WDR 5.

Wie wird die Welt in 100 Jahren sein? Die Frage haben sich 14 Comiczeichnerinnen aus Deutschland gestellt. Sie spinnen im Comicband "The Future is" aktuelle Debatten um die Zukunft weiter. Facettenreich, witzig und bitter zugleich, meint Marcela Drumm. | audio