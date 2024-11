Neues Album der Pixies

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:52 Min. . Verfügbar bis 06.11.2025. WDR 5.

"The Night the Zombies came" ist das zehnte Album der amerikanischen Band Pixies, und viele ihrer neuen Songs drehen sich um das Thema Vergänglichkeit. Jenni Zylka hat es gehört.

