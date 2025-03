Rote Blüten am Geldbaum (463)

WDR 5 Satire Deluxe. . 52:54 Min. . Verfügbar bis 22.03.2026. WDR 5.

Zwischen Krokus und Kirsche entdecken Axel Naumer und Henning Bornemann ein neues Frühlings-Gewächs: der Geldbaum treibt Blüten. Außerdem ist Maike Kühl zu Gast.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: Maike Kühl

Friedrich Merz muss ein Frühblüher sein, anders lässt sich sein zauberhafter Wandel kaum erklären, mit dem er jetzt im Eiltempo neue Schulden macht. Oder alle anderen haben im Winterschlaf bloß geträumt, dass Merz neuen Schulden noch im Wahlkampf heftig widersprochen hat. Die wichtigste Frage ist jedoch: was passiert wenn der Geldbaum einmal abgeblüht ist? Wer sammelt das Laub ein?Vermutlich diejenigen, die demnächst bei Audi, Siemens oder VW ihren Job verlieren und in die Dienstleistungsbranche wechseln müssen. Eigentlich Klientel für die Rotkehlchen der SPD, die aber gerade mit singen beschäftigt sind. Das liebliche Lenzlied trägt den Titel Sondervermögen. Damit sich das finanzieren lässt, überlegt Satire Deluxe welche Feiertage es in Zukunft noch braucht.Ebenfalls aus dem Winterschlaf erwacht: Die alte Männerfreundschaft der beiden Alphahörnchen Trump und Putin, zumindest als Fernbeziehung am Telefon. Vermutlich, um über Donald Trumps Eier zu sprechen. Kurz vor Ostern herrscht in den USA eine Eierkrise. Vielleicht kann Annalena Baerbock ein paar Kartons als Gastgeschenk einpacken, wenn sie ihren neuen Job in New York antritt – ein zweiter Frühling für unsere Außenministerin?Unser Studiogast hingegen befindet sich vielmehr in ihrem beruflichen Hochsommer. Im Juni letzten Jahres wurde Maike Kühl ins feste Ensemble des ZDF-Kabarett-Flaggschiffes „Die Anstalt“ berufen. Mit „Bulli – Ein Sommermärchen“ bespielt die ausgebildete Schauspielerin gleichzeitig noch die Bühne des Düsseldorfer Kom(m)ödchens und erfreut das Extra-3-Publikum mit ihren Beiträgen.Moderation: Axel Naumer und Henning BornemannMitwirkende: Tom Beinlich, Tobias Brodowy, Christoph Tiemann, Friedemann Weise, Hans Zippert, Antonia von Romatowski, Nick PlaczekStudiogast: Maike Kühl Redaktion: Simon StrehlauMusik: