Räumungsverkauf wegen Gefechtsaufgabe - Satirischer Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:06 Min. . Verfügbar bis 30.11.2025. WDR 5.

Umstrittene Parteipapiere, Kanzler-Memoiren und internationale Haftbefehle: Satire Deluxe hat die besten Black-Friday-Angebote. Zu Gast ist Kabarettist und Optimist Henning Schmidtke.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann – Gast: Henning Schmidtke - Mitwirkende: Uli Winters, Friedemann Weise, Hans Zippert, Severin Groebner, Tom Beinlich, Christopher Heimer - Redaktion: Michael Lohse

Metric - Dark Saturday

Marika Hackman - I'm Not Where You Are

Lou Dillon - The Joke

Im politischen Berlin ist die Adventszeit offiziell eröffnet. Die FDP hat hinter dem ersten Türchen direkt mal einen Knaller versteckt. Was wusste Djir-Sarai? Warum wusste Lindner nicht, dass Djir-Sarai nichts wusste? Satire Deluxe arbeitet mit Hochdruck an einer Imagekampagne, um die FDP wieder salonfähig zu machen.Ein weiteres heißes Druckwerk der Woche stammt natürlich aus der Feder von Altkanzlerin Merkel. Gewissenhaft wie sie ist, hat sie „Freiheit“ natürlich ganz ohne Ghostwriter geschrieben. Der wird auch viel dringender bei der SPD benötigt, wenn es angesichts der gigantischen Erinnerungslücken was werden soll mit den Scholz-Memoiren.Einen Wunderwriter bräuchte man wohl, um Arbeitsplätze bei Thyssen, VW und Ford zu retten. Man fragt sich, warum deren Chefetagen nicht auch per internationalem Haftbefehl gesucht werden wie Israels Staatschef Netanjahu.Damit wir uns nicht in Weltuntergangs-Stimmung verlieren, haben wir uns einen Berufs-Optimisten ins Studio eingeladen: Henning Schmidtke ist der Positivdenker unter Deutschlands Kabarettisten und findet „Es ist nicht alles so scheiße wie du denkst.“Redaktion: Michael LohseMitwirkende: Uli Winters, Friedemann Weise, Hans Zippert, Severin Groebner, Tom Beinlich, Christopher HeimerMusik: