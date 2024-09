Merz' Migrationsträume platzen - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:26 Min. . Verfügbar bis 31.08.2025. WDR 5.

Asyldebatte mit ganz viel heißer Luft und Dampf ablassen im Osten - Deutschland macht sich diese Woche unsexy. Zu Gast ist Comedy-Multitalent Khalid Bounouar.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: Khalid Bounouar - Mitwirkende: Friedemann Weise, Hans Zippert, Tobias Brodowy, Jonas Greiner, Tom Beinlich, Christopher Heimer - Redaktion: Simon Strehlau

JW Francis - Orbit

Juliana Hatfield - Canary In A Coalmine

Swearing At Motorists - Flying Pizza

Connie Constance - Give & Take

Wie viel heiße Luft passt in den Kopf von Friedrich Merz? Olaf Scholz muss es wissen. Denn der Kanzler hat die rechtlich fragwürdigen Träume des CDU-Chefs von ultra harter Asylpolitik ziemlich jäh zerplatzen lassen. Als Trostpflaster für die Union schiebt Deutschland jetzt ab zu den Taliban.Im Osten heißt es am Sonntag Dampf ablassen, denn bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind viele Wut-Wähler zu erwarten. Exklusive Prognosen zur Wahl liefert der Thüringer Kabarettist Jonas Greiner.Zu Gast im Studio ist Khalid Bounouar. Der Rheinländer ist Teil des erfolgreichen RebellComedy-Ensembles und gerade mit „Kopfkino“ in Deutschland unterwegs, einer dreistündigen Mischung aus Poetry, Comedy und Live-Musik.: Friedemann Weise, Hans Zippert, Tobias Brodowy, Jonas Greiner, Tom Beinlich, Christopher Heimer: Simon Strehlau