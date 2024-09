Videobeweis an der Grenze - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:46 Min. . Verfügbar bis 14.09.2025. WDR 5.

Schluss mit umstrittenen Rechts-Debatten und behördlichen Asyl-Beschlüssen, jetzt regelt der Kölner Keller die Migration! Zu Gast: Markus Barth.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: Markus Barth - Mitwirkende: Tobias Bordowy, Hans Zippert, Friedemann Weise, Markus Steinacker, Christoph Tiemann, Tom Beinlich, Luca Bognanni - Redaktion: Simon Strehlau, Tobias Brodowy

Standard Fare: Philadelphia

Her: Swim

!!!: Couldn’t have known

Steht die Ferse im vollen Umfang über der Grenze? Ist die kalibrierte Grenzlinie überhaupt richtig gezogen worden? Und wo erfolgt der Moment der Passabgabe? Bei schwierigen Entscheidungen an der Grenze soll ab sofort vorübergehend der Videoschiedsrichter helfen.Soweit wie in den USA ist es in Europa mit der verrohten Migrationsdebatte immerhin noch nicht gekommen. Dort behauptet Donald Trump vor laufenden Kameras, dass Migranten Haustiere essen würden. Satire Deluxe liegen exklusive Aufnahmen vor, die den „Locker Room Talk“ zwischen Trump und Harris in den Werbepausen des ersten TV-Duells zeigen.Im Studio zu Gast ist Comedian Markus Barth, der ab Oktober mit seinem neuen Programm „Pures Gold“ durch die Republik tourt. Wie die ersten Vorpremieren gelaufen sind, wie man den Spagat zwischen Schmerz und Humor schafft und wie es um das Verhältnis mit seinen Nachbarn bestellt ist, erzählt er im Gespräch mit Axel Naumer und Henning Bornemann.Friedemann Weise, Tom Beinlich, Tobias Brodowy, Hans Zippert, Markus Steinacker, Christoph Tiemann, Luca Bognanni.Simon Strehlau und Tobias Brodowy.