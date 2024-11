Trumpocalypse Now - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:00 Min. . Verfügbar bis 09.11.2025. WDR 5.

Die USA sind frei von der Demokratie! Äh, von den Demokraten! Zeitgleich befreit Christian Lindner Deutschland von der Ampel. Zu Gast: Mathias Tretter.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: Mathias Tretter - Mitwirkende: Tom Beinlich, Hans Zippert, Severin Groebner, Friedemann Weise, Florian Neumeier, Luca Bognanni - Redaktion: Michael Lohse

Auch die zahlreichen Appelle hiesiger Politiker und die klaren Umfrage-Ergebnisse aus den Fußgängerzonen mitteldeutscher Peripheriestädte brachten am Ende nicht den erhofften Umschwung in den entscheidenden Swing States. Er ist wieder da, dazu stärker und mächtiger als je zuvor.Und auch die neue Freiheitspolitik unter der Regierung Trump 2.0 konturiert sich bereits: Schutz-Zölle, Mauerbau, Massendeportationen, Fracking und ein Ausstieg aus den Klimazielen zeichnen sich am rechtslibertären Horizont ab. Zudem darf sich der selbsternannte Free-Speech-Prophet und neue Trump-Buddy Elon Musk wohl über einen Beraterposten freuen. Satire Deluxe präsentiert die ultimative Check-Liste, was noch zu tun ist, bevor der neue alte Präsident am 20. Januar sein Amt antritt.Eines muss man Trump zugutehalten: Nicht einmal 24 Stunden brauchte es nach seiner Wiederwahl, um die Lichter der Ampel endgültig auszuknipsen, beziehungsweise: immerhin die Gelbphase. Ausgeführt wurde das Ganze von Christian Lindner, der sich mit durchgestochenen Wirtschaftspapieren und aufgekündigten Vereinbarungen mehrfach für eine Entlassung empfahl. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse: Scholz teleprompt sich in den Wutausbruch, Minister verlassen die Ampel, Minister verlassen die FDP, Kanzlerkandidaturen werden mit Taylor-Swift-Anspielungen bekanntgegeben, Neuwahl-Termine kursieren – zum Glück bringen Axel Naumer und Henning Bornemann Ordnung in das letzte Zucken der Restregierung.Im Studio zu Gast ist in dieser Woche Kabarettist Mathias Tretter. In seinem neuen Programm „Souverän“ geht es passenderweise um Demokratie-Dämmerung, Ausnahmezustände und die Mechanismen der Öffentlichkeit, jenseits hyperventilierender Social-Media-Logiken.Tom Beinlich, Hans Zippert, Severin Groebner, Friedemann Weise, Florian Neumeier, Luca BognanniMichael LohsePinky Pinky: Do Me DirtyAaron Frazer: Payback