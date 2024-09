Merzfest in München - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 52:49 Min. . Verfügbar bis 21.09.2025. WDR 5.

Es war ein Showdown: Der Machtkampf zwischen Merz, Wüst und Söder ist beendet. Oder etwa doch nicht?

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gäste: Ulan & Bator (Sebastian Rüger und Frank Smilgies) - Redaktion: Jens Matthey - Mitwirkende: Tobias Brodowy, Uli Winters, Tom Beinlich, Friedemann Weise, Hans Zippert, Nick Placzek

Söder ist zwar erstmal "fein damit". Aber der jetzt bärtige Landesfürst aus dem Süden ist immer gut für eine überraschende Stichelei. Alles zum Polit-Theater der Woche in Satire Deluxe. Hier erfahren sie auch das Neueste zum Wahlkampfabschluss der Parteien in Brandenburg. Dort, wo die SPD noch einen Landesvater stellt: Woidke der Große, der sogar von seinem (Unions-)Freund Kretschmer aus Sachsen unterstützt wird. Was vielleicht einen größeren Effekt hat, als wenn die Aktentasche aus Berlin vorbeischaut.In der Hauptstadt wird sich derweil der Kopf zerbrochen, was man mit der Kohle machen will, die vorerst nicht mehr in die Chip-Fabrik in Magdeburg fließt. Christian Lindner hat schon mal laut "hier" gerufen und heftig mit den Armen gewunken. Und nicht nur er. Geht der Koalitionsstreit jetzt in eine neue Runde? Am Ende gilt wahrscheinlich das Motto der neuen Raab-Show "Du gewinnst hier nicht die Million".Insgesamt ist die Stimmung in der Ampel mit "düster" wohl noch positiv beschrieben. Immerhin gibt es noch 3 Prozent Zustimmung – laut Allensbach-Institut. Wahrscheinlich hilft jetzt nur noch ein Strategiewechsel und ein griffiger Slogan, z.B. "mehr Humor wagen". So wie Ricarda Lang es in etwa vorhat…Dabei können sich die politischen Akteure und Akteurinnen ja vielleicht von unseren Studiogästen beraten lassen. Ulan & Bator sind wieder da und haben ein neues Programm im Gepäck. Das ist sogar noch bunter und komischer als der Politzirkus der Woche. Diese teils etwas schale Melange wird von Axel Naumer und Henning Bornemann wie immer gekonnt in gut verdauliche Maßkrugeinheiten umgefüllt und lächelnd serviert. Na dann: O´zapft is!Jens MattheyTobias Brodowy, Uli Winters, Tom Beinlich, Friedemann Weise, Hans Zippert, Nick Placzek