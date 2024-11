Küchentische und Kanzlerfragen - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:46 Min. . Verfügbar bis 23.11.2025. WDR 5.

Åxel und Hänning haben jedenfalls schon mal Platz genommen und tunken die Zimtschnecken in die Preiselbeer-Limonade. Was für eine Woche. Im SPD-Präsidium hat man die Selbstdemontage-Anleitung gelesen und ist angesichts des riesigen Schraubenbeutels etwas nervös geworden. Fast wäre die Parteispitze bereit gewesen, Knut vorzuverlegen und den Olaf auf die Straße zu werfen um mit dem wesentlich beliebteren Boris auf Wahlkampf-Schlittenfahrt zu gehen. Der hat aber keine Lust.Ganz im Gegenteil zu unseren linken Auslaufmodellen Gysi, Bårtsch und Råmeløw. Die wollen es noch einmal wissen. Nicht dass die Herren an ihrem Poäng-Sessel kleben würden - die Aktion „Silberlocke“ dient natürlich einzig und allein dem Ziel, drei Direktmandate zu gewinnen um sich auch so in Zukunft mit der ganzen Fraktion in der Bundestagskantine eine Familykarte teilen zu können. Gegessen wird allerdings im Stehen. Das Wahlkampf-Team von Robert Habeck hat alle Küchentische abgebaut. Die werden jetzt in den Fußgängerzonen im Straßenwahlkampf gebraucht – notfalls als Brennholz. Unser Studiogast Lisa Christ kann sich als Schweizerin recht entspannt zurücklehnen und sich den Berliner Trubel aus der Ferne angucken. Und auch Åxel und Hänning machen es sich noch etwas gemütlicher – die Aufregung bringt ja auch nichts. Und aus der Küche riecht es schon nach frischen Hotdogs.Redaktion: Tobias Brodowy / Michael LohseMitwirkende: Uli Winters, Friedemann Weise, Hans Zippert, Tom Beinlich, Conor Körber, Nick PlaczekMusik: