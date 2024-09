Im Osten der Brummdesrepublik - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:33 Min. . Verfügbar bis 07.09.2025. WDR 5.

Was wird zuerst abgebaut? Die Demokratie in Thüringen und Sachsen oder Stellen bei VW? Und drohen auch noch die ersten Werksschließungen bei der SPD? Zu Gast: Michael Mittermeier

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: Michael Mittermeier - Mitwirkende: Friedemann Weise, Tom Beinlich, Sebastian Poullie, Tobias Brodowy, Hans Zippert, Conor Körber - Redaktion: Anja Iven und Tobias Brodowy

Bei VW ist die Lage jedenfalls schon so ernst, dass möglichst Millionen Verbraucher aus Solidarität das neuste Golf-Modell kaufen und die Politik die Kosten übernehmen sollte. Auf lange Sicht muss der Konzern aber schlicht wieder hip gemacht werden. Satire Deluxe hat bereits eine Werbekampagne erarbeitet, die den Zeitgeist einfängt und die Betonung bei Volkswagen endlich wieder auf Volk legt.Nicht zu verwechseln mit völkisch: Seit den Wahlen in Thüringen und Sachsen gibt es gefühlt nur eine Frage, die landauf, landab in jeder Talkshow gestellt wird: Wie umgehen mit einer Partei, die einfach nur schreit, pöbelt und mit niemandem ernsthaft zusammenarbeiten will? Die aktuell beliebteste Methode: Einfach den Stil kopieren und das Gepöbel solange nachplappern, bis man es selber glaubt. Wie gut das funktioniert, testen wir in einer Pilotfolge des Formats „Wer wird identitär?“Einer der für alle gesellschaftlichen Probleme eine Lösung parat hat: Studiogast Michael Mittermeier. Er ist nämlich bereits in die Zukunft gereist. Um das Raum-Zeit-Kontinuum nicht zu stören, darf er in seinem neuen Programm „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ nur leider keine konkreten Angaben dazu geben. Im Talk mit Henning Bornemann und Axel Naumer erzählt er dafür, wie er in der Gegenwart einen eigenen Comedy-Club eröffnet hat, was er von jüngeren Kolleg/innen gelernt hat und warum für ihn Social Media keine Konkurrenz zur analogen Bühne ist.: Friedemann Weise, Tom Beinlich, Sebastian Poullie, Tobias Brodowy, Hans Zippert, Conor Körber, Luca BognanniAnja Iven und Tobias BrodowyHinds: CoffeeBen Katzman’s DeGreaser: Brotherly LoveRobert Griess: Lied der Sozialdemokraten