Faktenlos durch die Nacht (453)

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:27 Min. . Verfügbar bis 11.01.2026. WDR 5.

Ist das Völkerrecht nur eine Erfindung von verrückten Faktencheckern? Und wenn ja, wird dann bald Grönland zum Trumpschen Disneyland? Die Antworten hat Satire Deluxe. Gast: William Wahl.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann - Gast: William Wahl - Mitwirkende: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Severin Groebner, Jonas Greiner, Tom Beinlich, Hans Zippert, Doris Anselm, Conor Körber - Redaktion: Tobias Brodowy, Jens Matthey

Tunde Adebimpe: Magnetic

Tilly & The Wall - Shake It Out

Good Weather Girl - Don't Worry

Donald Trump geht mit großen Schritten auf seine zweite Amtszeit zu und bereitet die Welt schon mal darauf vor, was er dieses Mal endgültig alles abschaffen will. Fakten zum Beispiel.Fakten? Für Trump ein lästiges und völlig überholtes Konzept. Gemeinsam mit den gleichgesinnten Freiheitskämpfern Musk und Zuckerberg will er die Welt von ihrem Joch befreien. Mit dieser neugewonnen totalen Faktenfreiheit klingen auch Trumps weitere Pläne, wie die Amerikanisierung von Kanada und Grönland oder ein Einmarsch in Panama, völlig plausibel.Klingen diese Aussichten für Sie irgendwie…unangenehm? Dann haben wir genau den richtigen Service für Sie: Das Trump-Sorgentelefon. In Satire Deluxe erklären wir zum Beispiel, wie Deutschland mit einer genialen Wirtschaftsdiät locker auf die 5% Verteidigungsausgaben kommt. Sorgen vor den nächsten vier bis 20 Jahren Trump-Präsidentschaft sind also völlig unangebracht und beruhen nur auf Missverständnissen. Apropos: Um auch in unserer direkten Nachbarschaft Missverständnisse zu umgehen, lassen wir uns in der Sendung einen Sprach-Crashkurs geben: Österreichische Politiker – Deutsch.Mit dem kunstvollen Verdrehen der Sprache kennt sich auch unser Studiogast William Wahl aus. Im Talk mit Henning Bornemann und Axel Naumer erzählt der Musikkabarettist unter anderem, wie er es schafft einen komplett durchgegenderten Text unfallfrei zu singen und wie seine Songs zu Hits auf Social Media geworden sind. Obendrauf gibt er live im Studio eine Kostprobe aus seinem neuen Programm „Wahlweise“.: Tobias Brodowy, Jens Matthey:Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Severin Groebner, Jonas Greiner, Tom Beinlich, Hans Zippert, Doris Anselm, Conor Körber