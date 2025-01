Donald von Nazareth (455)

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:03 Min. . Verfügbar bis 25.01.2026. WDR 5.

Trump unser im Himmel... Äh, nee... im weißen Haus! Wir feiern das spektakulärste Comeback seit der Wiederauferstehung Jesu.

Lars And The Hands Of Love - Me Me Me

Margo Guryan - The Hum

Donkey Kid - Live With It

ESKA - Shades Of Blue

Der aktuelle Messias hatte dabei etwas Verspätung. Er ist nicht am dritten Tage, sondern erst nach vier Jahren wieder auferstanden. Und Petrus hat von nichts gewusst und Washington, DC zur Amtseinführung in eisige Kälte gehüllt. Aber gut, stabsinterne Kommunikation war noch nie Trumps Stärke.In Deutschland würde Friedrich Merz gern ebenfalls angebetet werden. Deshalb kopiert er gleich mal Trumps Dekret-Politik und kündigt an, noch am ersten Tag als Kanzler die Grenzen für illegal Einreisende zu schließen. Das ist möglicherweise nicht verfassungskonform, klingt aber total nach etwas, was Jesus auch machen würde.Unser Studiogast Deluxe René Sydow hat noch nie von sich behauptet, der Erlöser zu sein. Und Kanzler will er auch nicht werden, dazu hätte er gar keine Zeit. Denn er tourt gerade mit seinem Solo-Programm durch Deutschland, schreibt parallel gleich zwei neue Shows und spielt am Theater Hagen in "Maria Stuart".Moderation: Axel Naumer, Henning BornemannStudiogast: René Sydow Redaktion: Michael LohseMitwirkende: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Hans Zippert, Tom Beinlich, Jana Fischer, Jan Lukas WinterMusik