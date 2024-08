Blame Game im Ampel-Mode - der satirische Wochenrückblick

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:26 Min. . Verfügbar bis 24.08.2025. WDR 5.

Game Over für die Ampel? Noch nicht! Axel Naumer und Henning Bornemann starten ein neues Koop-Level und spielen zusammen mit Studiogast Eva Eiselt die politische Woche durch.

Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann, Gast: Eva Eiselt, Mitwirkende: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Uli Winters, Hans Zippert, Sebastian Poullie, Nick Placzek, Redaktion: Jens Matthey

The Bug Club - Drown me Out

Bad Bad Hats - The New Stuff

Clairo - Add Up My Love

Matthias Brodowy - 1984

Was für eine Show. Nein, wir reden hier nicht über die Gamescom, die dieser Tage wieder den Dresscode in der Kölner Innenstadt bestimmt, sondern über den Parteitag der Demokraten in den USA. „Yes she can!“ - Kamala Harris holt als eine Art demokratische Lara Croft einen neuen Highscore nach dem anderen. Das verspricht spannend zu werden.Im Bundestag-Game herrscht stattdessen schon ein bisschen rot-grün-gelbe Endzeitstimmung . Unter dem Schlagwort „Übergangsregierung“ versucht sich die Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl durchzuhangeln ohne abzusaufen.Ein vollkommen neues Level erreicht derzeit CDU-Chef Friedrich Merz. Wie ein gefallener Schlagerstar tourt er durch ostdeutsche Autohäuser um für Stimmen für die Landtagswahl in Thüringen und Sachsen zu werben. Den neuen Teil der „Grand Theft Auto“ Reihe hatten wir uns ehrlich gesagt anders vorgestellt.Zu Gast ist die Kabarettistin Eva Eiselt, die sich in ihrem neuen Programm mit gängigen Klischees auseinandersetzt. Davon können ja auch Gamerinnen und Gamer ein Liedchen singen. Und Axel Naumer und Henning Bornemann stimmen frisch erholt fröhlich mit ein.: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Uli Winters, Hans Zippert, Sebastian Poullie, Nick Placzek: Jens Matthey