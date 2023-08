Vom Konditor zum Kultstar

WDR 5 Musikbonus. . 56:56 Min. . Verfügbar bis 04.08.2024. WDR 5. Von Torsten Eßer.

Mysteriös, faszinierend, verwirrend, außerirdisch, anziehend wie ein Autounfall – so beschreiben ehemalige Freund:innen, Kolleg:innen, Mitmusiker:innen, Klaus Sperber, der seine Jugend größtenteils in Essen verbrachte, und in New York zu Klaus Nomi wurde. Moderation: Torsten Eßer