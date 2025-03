Fünf Jahre Corona: Welche Lehren zieht die EU aus der Pandemie?

WDR 5 Europamagazin. . 42:09 Min. . Verfügbar bis 15.03.2026. WDR 5.

Mitte März 2020 war Norditalien die am stärkste von der COVID-19-Pandemie betroffene Region in Europa. Reportage: Wie die Bergamo-Apokalypse Italien verändert hat. Brüssel: Welche Lehren zieht die EU aus der Pandemie? Analyse: Doppelte Zeitenwende - Die EU zwischen Trump und Putin, Gespräch mit Tobias Cremer, SPD-Europaabgeordneter; Abschreckung: Atomwaffen für Polen? "Denk' ich an Europa" mit Franz Fischler (ÖVP), ehem. EU-Agrarkommissar; Mod.: Rebecca Link.

