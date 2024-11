Franz Josef Wetz: Über das Glück

WDR 5 Das philosophische Radio. . 56:46 Min. . Verfügbar bis 18.11.2025. WDR 5.

Wie erreicht man ein glückliches Leben? Das ist eine Kernfrage der Philosophie seit der Antike. Wie wir heute die richtigen Antworten finden können, darüber diskutiert Moderator Jürgen Wiebicke mit dem Philosophen Franz Josef Wetz.

Definition des Glücks: Sorglosigkeit ohne Langeweile (02:50)

Positive Psychologie: Der Schlüssel zum Glück liegt in uns selbst (07:10)

Warum Rankings über die glücklichsten Länder fragwürdig sind (12:38)

Wie Aristoteles die Höchstform von Glück definierte (17:19)

Äußeres Wohlergehen versus subjektives Empfinden (23:34)

Plädoyer für Realismus: Mit Unglücksaspekten im Glück umgehen (30:44)

Zufriedenheit ist nicht das stärkste, wohl aber das solideste Glück (33:18)

These: Es ist nur möglich, vom eigenen Glück zu zehren, indem man die Krisen der Welt isoliert (42:09)

Warum das Glück den Keim des Unglücks bereits in sich trägt (46:12)

Die Krux der Gewöhnung: Warum es das vollkommene Glück nicht gibt (50:46)

ist Philosoph und hat eine Professur für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd inne. In seinen Schriften und Veröffentlichungen widmet er sich häufig den Themenkomplexen Selbstachtung, Trost, Staunen und Begehren in einer naturwissenschaftlich geprägten säkularen Kultur.Franz Josef Wetz: Das Glück. Ein Provisorium. Reclam Verlag (2024). 110 Seiten. 7 Euro. ISBN: 978-3-15-014496-1