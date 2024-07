Psychisch kranke Eltern – was Kindern hilft

WDR 5 Innenwelt – das psychologische Radio. . 49:03 Min. . Verfügbar bis 24.07.2025. WDR 5.

Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt oder belastet ist, kann sich das auch auf die Kinder auswirken. Michael Leggemann vom "Kanu"-Projekt des Uni-Klinikum Bethel unterstützt betroffene Familien. Er erklärt, wie man mit der Belastung umgehen kann.

- Wie das Projekt "Kanu" betroffenen Familien und Kindern hilft (01:23)- Mit welchen Problemen Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil zu tun haben (03:06)- Ein Vater erzählt von seinen Gefühlen, die die psychischen Erkrankung seiner Frau in ihm ausgelöst hat (04:55)- Welchen Einfluss eine psychische Erkrankung der Eltern auf die Entwicklung des Kindes haben kann (08:28)- Inwiefern Partner oder Kinder manchmal mit Gefühlen wie Wut oder Enttäuschung reagieren (13:25)- Welche Gefühle bei Kindern von stark psychisch belasteten Eltern entstehen können (16:54)- Warum psychisch erkrankte Eltern keine Schuld daran haben, wenn sie die Fürsorge für ihre Kinder nicht übernehmen können (19:45)- Weshalb bei betroffenen Kindern schnell Loyalitätskonflikte entstehen (21:16)- Mit welchem Verhalten die Kinder darauf reagieren (22:52)- Was der Begriff Parentifizierung meint (26:43)- Warum manche betroffenen Kinder zum "magischen Denken" neigen (28:34)- Wieso das gesamte System Familie entscheidend ist (31:44)- Warum andere Familienmitglieder und das soziale Umfeld wichtig sein können (35:06)- Wie das Projekt „Kanu“ auch die nicht psychisch erkrankten Elternteile unterstützt (41:07)- Welche Familien sich an das Hilfsprojekt "Kanu" wenden können (42:42)- Was Erwachsene tun können, die als Kind mit psychisch erkrankten Eltern gelebt haben (44:25), empfehlen Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform weiter.WDR 5 Innenwelt spezial – ein Thementag gegen die Angst am 14. September von 10 bis 18 Uhr auf WDR 5 und überall, wo es Podcasts gibt., können Sie auch in "Wie wir ticken" , den Psychologie-Podcast von BR und SWR reinhören.zur Unterstützung von Familien mit psychisch erkrankten Elternteilen vom evangelischen Uni-Klinikum Bethel in Bielefeld.für Erwachsene: "Schweres Erbe" über selbsthilfenetz.de setzt sich für eine stärkere Unterstützung von Kindern mit psychisch erkrankten oder suchtkranken Eltern ein: Hier gibt es mehr Infos dazu Schreiben Sie an wdr5.innenwelt@wdr.de.