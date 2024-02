Die Beatles bei Ed Sullivan: Beginn der Beatlemania

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 08.02.2025. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Die britische Invasion in Amerika: Gemeint ist der plötzliche Erfolg vieler britischer Bands Mitte der Sechziger Jahre in den USA. Am 9. Februar 1964 bekamen die Beatles erstmals ein Gesicht in Amerika. Sie traten live im Fernsehen auf: in der Ed Sullivan Show.

