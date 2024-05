1989: Premiere von "Der Preis ist heiß"

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:23 Min. . Verfügbar bis 02.05.2025. WDR 4.

Am 02. Mai 1989 – vor 35 Jahren – startete im Privatfernsehen eine Rateshow, die das Publikum toben ließ. "Der Preiß ist heiß" hieß diese Sendung, die deutsche Variante des amerikanischen Originals "The price is right".

Audio Download .