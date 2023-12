1963: Premiere für Paulchen Panther – Kinostart für den Film "Der rosarote Panther"

02:30 Min. . Von Modrow Ulrike.

Er ist rosarot, sehr wertvoll und begehrt – und obwohl es sich bei dem "Rosaroten Panther" eigentlich um einen Diamanten handelt, denken wir doch in erster Linie an eine Zeichentrickfigur: an das pfiffige "Paulchen Panther".

