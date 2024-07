Durchblick Film: "Perfect Match", "For the Drama" und "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull"

WDR 4 Ausgehen. . 02:06 Min. . Verfügbar bis 04.07.2025. WDR 4. Von Robert Bales.

Steffi Graf und André Agassi in einer Filmbiografie, ein Sänger-Paar streitet sich auf und hinter der Bühne und ein neuer Felix Krull hochstapelt, was das Zeug hält.

"Perfect Match", "For the Drama" und "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" in den Mediatheken- und Streaming-Tipps mit Robert Bales im „Durchblick Film“.

