Durchblick Film: "Pärchenabend", "Mothers' Instinct" und "Disturbia"

WDR 4 Ausgehen. . 02:08 Min. . Verfügbar bis 08.08.2025. WDR 4. Von Robert Bales.

Was tut sich in den Mediatheken und im Streaming? Robert Bales hat dieses Mal Filme im Angebot, die sich um Familien oder Nachbarschaftsbeziehungen drehen, wo nicht alles so ganz rund läuft. Es geht schon los mit einem chaotischen "Pärchenabend" ...

Audio Download .