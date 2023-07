WDR 4 Retro-Medientipp: Hart aber herzlich

Von Robert Bales.

Die Achtzigerjahre waren die große Zeit von TV-Serien, in denen superreiche Menschen im Mittelpunkt standen. Und oft hatten diese Spaß am Lösen von Kriminalfällen. Wie zum Beispiel das Ehepaar Jonathan und Jennifer Hart in der Serie "Hart aber herzlich".

