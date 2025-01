Medientipp: "Vertonte Beziehungskisten"

WDR 4 Ausgehen. . 00:59 Min. . Verfügbar bis 16.01.2026. WDR 4. Von Robert Bales.

Liebesgeschichten – mal glücklich, mal tragisch – überall gibt es sie. Also in Büchern, in Filmen und in der Musik. Genau damit beschäftigt sich eine fünfteilige Reihe in der ARD-Audiothek: "Vertonte Beziehungskisten".

In der Welt der Romanzen: Robert Bales mit dem "WDR 4 Medientipp".

