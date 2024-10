Durchblick Film: "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?"

WDR 4 Ausgehen. . 01:03 Min. . Verfügbar bis 02.10.2025. WDR 4. Von Robert Bales.

Als "Monsieur Claude" hat der Schauspieler Christian Clavier als konservativer Spießer schon für Spaß gesorgt. In seinem neuen Film "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Was ein Familienstammbaum alles ans Licht bringt…

