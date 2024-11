Durchblick Film: "Lonely Planet – Liebe in Marokko"

WDR 4 Ausgehen. . 01:05 Min. . Verfügbar bis 04.11.2025. WDR 4. Von Robert Bales.

Schlimm, wenn Schriftsteller Schreibblockaden haben. Regelmäßig kann man das bei Stephen King nachlesen. Oder in Filmen sehen. Diesmal erwischt es eine von Laura Dern gespielte Autorin in der romantischen Komödie "Lonely Planet – Liebe in Marokko".

Robert Bales Tipp dieses Mal bei "WDR 4 Durchblick Film".

