Künstlerhäuser: Das Beuys-Haus in Düsseldorf

WDR 3 Mosaik. . 04:45 Min. . Verfügbar bis 28.04.2026. WDR 3. Von Berit Hempel.

Es gibt Orte in NRW, in denen das Schaffen von kreativen Menschen noch spürbar ist. Mosaik stellt im Beitrag von Berit Hempel zum Auftakt der Serie das Wohn- und Atelierhaus von Joseph Beuys in Düsseldorf vor.

