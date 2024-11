US-Wahlen: Der Einfluss der Evangelikalen und Religiösen Rechten

WDR 3 Mosaik. . 04:43 Min. . Verfügbar bis 31.10.2025. WDR 3.

Die weißen Evangelikalen und christlichen Rechten in den USA könnten das Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht, diese knappe Wahl zu gewinnen. Susanne Fritz erklärt, wer diese Wähler sind und was sie wollen.

Audio Download .