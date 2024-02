Audio: Ukraine: Kunst gegen den Krieg

Viele ukrainische Kunstschaffende beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Sie versuchen so, die Welt daran zu erinnern, dass in ihrer Heimat Tausende Menschen im Bombenhagel sterben. Ein Beitrag von Pablo Diaz. | audio