Audio: NRW-Kulturbaustellen: Stalag 326 in Schloss Holte-Stukenbrock

WDR 3 Mosaik. . 05:13 Min. . WDR 3.

Von 1941 bis 1945 waren in Stukenbrock-Senne, im heutigen Kreis Gütersloh, rund 300.000 sowjetische Kriegsgefangene interniert. Peter Grabowski berichtet über die Gedenkstätte, die nun zum größten Erinnerungsort an die NS-Zeit in NRW ausgebaut werden soll. | audio