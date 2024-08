Mit Abfall blühende Landschaften in der Wüste schaffen

In Dubai soll eine App helfen, Lebensmittelabfälle in fruchtbaren Mutterboden zu verwandeln. Mit diesem "Braunen Gold" sollen blühende Landschaften in der Wüste entstehen, berichtet Jürgen Stryjak.

