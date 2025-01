Audio: Kultur in Monheim am Rhein

WDR 3 Mosaik. . 04:35 Min. . WDR 3.

Während in anderen NRW-Städten Häuser um ihr Fortbestehen bangen, entsteht in Monheim eine neue Einrichtung mit 200 Räumen. Wie gelingt das in einer Stadt, in der es nicht mal ein Kulturamt gibt? Stefan Keim berichtet. | audio