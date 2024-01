Jüdisches Kulturleben: Das Begegnungsprojekt "Meet a Jew"

Audio: Der Karnevalsverein "Kölsche Kippa Köpp"

Sie feiern Karnevalstraditionen und möchten die Geschichte der Juden im Kölner Karneval aufarbeiten: Anna Winterberg berichtet über die "Kölschen Kippa Köpp".Ergänzung (23.01.2024): Lorenz Beckhardt wird in diesem Beitrag als Pressesprecher der Kölsche Kippa Köpp zitiert. Er übt diese Tätigkeit ehrenamtlich aus. Darüber hinaus ist er Redakteur des Westdeutschen Rundfunks, was in dem Beitrag aber nicht kenntlich gemacht wurde. Ein Fehler, den wir bedauern und für den wir um Entschuldigung bitten! | audio