Audio: Theater Aachen: "House of Karls"

Kaiser Karl ist in Aachen der Größte, seine Statue steht vor dem Brunnen am Rathaus - mit Zepter und Reichsapfel. Aber wie wurde aus ihm Karl der Große? Die Rap-Oper "House of Karls" des Trios "Dlé" zeigt am Theater Aachen nun seinen Werdegang. Christoph Ohrem hat die Proben gesehen. | audio