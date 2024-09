Audio: Was ist das Romantische an Caspar David Friedrich?

WDR 3 Mosaik. . 04:11 Min. . WDR 3.

Caspar David Friedrich baute der Natur Altare, indem er Landschaften konstruierte, die es so nie gab. Er gilt als Romantiker. Was genau ist das Romantische an seiner Malerei? Hans-Christoph Zimmermann hat Antworten. | audio