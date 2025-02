Audio: Durch die Nase: Wie Düfte unser Leben bestimmen

WDR 3 Mosaik. . 04:36 Min. . WDR 3. Von Claudia Friedrich.

Düfte erfrischen, erregen, entspannen. Steigt ein bestimmter Geruch in die Nase, finden wir uns plötzlich in einem entlegenen Weltwinkel wieder oder in der Kindheit. Wie funktioniert das? Beitrag von Claudia Friedrich | audio