Aufbruch oder Abriss: DigitalChurch in Aachen

Audio: Aufbruch oder Abriss: Soccer-Kirche in Wettringen

WDR 3 Mosaik. . 04:33 Min. . WDR 3.

Fußball oder Volleyball spielen in einer Kirche? In der Kapelle der katholischen Förderschule in Wettringen ist das möglich. Berthold Krümpel hat das profanierte Gotteshaus vom Bistum Münster gepachtet und umgebaut. Beitrag von Claudia Friedrich. | audio