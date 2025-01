Audio: Musikhochschulen in NRW: Folkwang Universität der Künste

WDR 3 Mosaik. . 04:33 Min. . WDR 3. Von Paul Littich.

Seit bald 100 Jahren werden an der Folkwang Universität Künstler in verschiedenen Sparten ausgebildet. Eine Talentschmiede, die an mehreren Standorten im Ruhrgebiet zu finden ist. Paul Littich war in der Barockresidenz in Essen. | audio