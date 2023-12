Audio: Serien

Überragend war das Serien-Jahr 2023 nicht, aber einige außergewöhnliche Neustarts gab es: die Dramedy "Haus Kummerveldt" oder die Computerspiel-Adaption "The Last of Us". Was sonst noch bleibt vom Jahrgang 2023, erzählt Serien-Kritikerin Emily Thomey. | audio