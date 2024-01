Jazz in NRW: Festival Highlights im Januar

WDR 3 Jazz. . 55:38 Min. . Verfügbar bis 04.01.2025. WDR 3. Von Anja Buchmann.

Das Jazzjahr 2024 beginnt vielversprechend, mit zwei Festivaltagen in NRW: Münster und Köln. In Münster das alle zwei Jahre zwischen dem "großen" Jazzfestival stattfindende "Shortcut". Und in Köln das jährliche Winterjazzfestival.