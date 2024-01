Audio: Messy Minimalism - die britische Perkussionistin Bex Burch

WDR 3 Jazz. . 55:39 Min. . WDR 3. Von Niklas Wandt.

Im Oktober erschien "There is only love and fear", das Solodebüt der Wahlberlinerin. Eine kunstvolle, aber unaufgeregte Montage improvisierter Sessions und Field Recordings aus der Natur. | audio