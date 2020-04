Haben wir das Coronavirus am Anfang unterschätzt?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:13 Min. . Verfügbar bis 03.04.2021. WDR Online.

Doc Esser und Anne versuchen mitten in der Epidemie eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Was ist im vergangenen Monat alles passiert? Heiwi Esser und Anne waren kurz vor der ersten Aufnahme noch im Fußball-Stadion und bei einem Konzert. Das ist jetzt alles undenkbar. Am Montag reden Anne und Doc Esser übers Sporttreiben in Zeiten von Kontaktsperren und Abstandsregeln. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

