Corona, die Impfung und Post COVID – aus der Pandemie lernen

Frag dich fit – der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne. . 45:19 Min. . Verfügbar bis 30.08.2026. WDR 2.

Die Pandemie ist vorbei. Trotzdem beschäftigt Corona uns noch. Doc Esser und Anne ordnen die veröffentlichten RKI-Files ein, sprechen darüber, was rückblickend vielleicht problematisch war – aber auch über Post-COVID und den neuen Impfstoff. Nächste Woche sprechen Anne und Doc Esser über den Alltag mit Krebs. Wie wichtig ist Sport bei der Therapie? Danach geht es um die Kraft der Gedanken. Schickt Eure Fragen gerne an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576.

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts: (01:29) Doc Esser und Anne erinnern sich an die Anfänge der Pandemie (06:52) Schulschließungen und Isolation: Was war sinnvoll, was nicht? (15:54) War der „Schwedische Weg“ besser? (24:27) Der neue Impfstoff und Nebenwirkungen (33:29) Post COVID: Gibt es Therapien, die Heilung versprechen? Die Folge „Erkältung, Bänderriss und Co. – Wann muss eine Sportpause sein?“ findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/frag-dich-fit-der-gesundheitspodcast-mit-doc-esser-und-anne/erkaeltung-baenderriss-und-co-wann-muss-eine-sportpause-sein/wdr-2/13459913/ Den Podcast „Fighting Long Covid“ mit Visa Vie könnt ihr hier hören: https://www.ardaudiothek.de/sendung/fighting-long-covid-visa-vie-und-ihr-kampf-gegen-die-corona-folgen/12409587/ Nächste Woche sprechen Anne und Doc Esser über den Alltag mit Krebs. Wie wichtig ist Sport bei der Therapie? Danach geht es um die Kraft der Gedanken. Schickt Eure Fragen gerne an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576. Über diese Studien hat Doc Esser in der Folge gesprochen: Kinder und die Viruslast Terry C. Jones et al. ,Estimating infectiousness throughout SARS-CoV-2 infection course.Science373,eabi5273(2021). Studie zu Rheuma und der Corona-Impfung Machado PM, Lawson-Tovey S, Strangfeld A, et alSafety of vaccination against SARS-CoV-2 in people with rheumatic and musculoskeletal diseases: results from the EULAR Coronavirus Vaccine (COVAX) physician-reported registryAnnals of the Rheumatic Diseases 2022;81:695-709. Herzinfarkte und die Corona-Impfung Schlimpert V. Risiko eines Herzinfarkts nach COVID-19-Impfung. CME (Berl). 2022;19(3):28-29. Herzmuskelentzündungen bei Impfungen mit Spikevax-Impfstoff Buchan SA, Seo CY, Johnson C, Alley S, Kwong JC, Nasreen S, Calzavara A, Lu D, Harris TM, Yu K, Wilson SE. Epidemiology of Myocarditis and Pericarditis Following mRNA Vaccination by Vaccine Product, Schedule, and Interdose Interval Among Adolescents and Adults in Ontario, Canada. JAMA Netw Open. 2022 Jun 1;5(6):e2218505. Betroffene von Post-COVID Davis, H.E., McCorkell, L., Vogel, J.M. et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Nat Rev Microbiol 21, 133–146 (2023). Störung der Mikrozirkulation bei COVID-19 Rovas A, Kümpers P. Störung der Mikrozirkulation bei COVID-19 [Impairment of the microculation in COVID-19]. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2021 Sep;116(6):530-534.

