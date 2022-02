Die Bitcoin-Falle - Doku über die Abzocke mit Krypto-Währungen

das ARD radiofeature. . 52:02 Min. . Verfügbar bis 03.02.2023. ARD. Von Maximilian Zierer und Hakan Tanriverdi.

Ein paar Hundert Euro in Bitcoin investieren, um schnell reich zu werden: Mit diesem Versprechen legen Kriminelle gezielt deutsche Anleger herein, die am Ende oft ihr Vermögen verlieren.

