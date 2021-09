Hubert Aiwanger im Gepräch: "Wir brauchen einen Freedom-Day..."

WDR RheinBlick. . 30:08 Min. . Verfügbar bis 09.09.2022. WDR Online.

Hubert Aiwanger von den Freien Wählern regiert in Bayern mit der CSU seit 2018. Was im Freistaat gelingt, scheitert in anderen großen Flächenstaaten. Seine Partei schafft auch in NRW nicht mal im Ansatz die Fünf-Prozent-Hürde. Wie er das ändern will, was er von der Corona-Politik hält, wie er zu Impfungen steht und wie das politische Leben so mit Markus Söder ist - das alles bespricht er mit Christoph Ullrich.

Audio Download .