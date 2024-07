Trailer: CAIMAN CLUB - neue Staffel jetzt online

1LIVE Caiman Club. 01:02 Min. Verfügbar bis 31.12.2099. 1LIVE.

Jetzt die neue Staffel hören: https://1.ard.de/caimanclub Die Blockbuster-Thriller-Serie CAIMAN CLUB geht in die vierte Staffel: Im Laufe der letzten Jahre hat Hagen von Grau den Zorn so vieler Leute auf sich gezogen, dass er sich an manche Namen kaum noch erinnern kann. Einige von ihnen schließen sich zusammen, um seinem üblen Treiben endlich ein Ende zu setzen. Hagen reagiert wie immer: Bestens amüsiert läuft er zur Hochform auf. Die Frage ist nur: Wird das diesmal reichen? Alle Staffeln in der App der ARD Audiothek.

