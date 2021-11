CAIMAN CLUB - Leben und Tod (St.3 Flg.3)

Audio: Murat & Costa: Aufpassen! Eine Caiman Club-Story (Bonusfolge)

1LIVE Caiman Club. . 52:44 Min. . 1LIVE.

•Großstadt-Abenteuer• Was machen Murat und Costa - die beiden Buddys aus CAIMAN CLUB - eigentlich, wenn sie sich nicht gerade von Hagen von Grau oder Gabriel Harras in irgendeine Scheiße reinziehen lassen? Sie lassen sich von jemand anderem in irgendeine Scheiße reinziehen. // Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer / Musik: Lars Gelhausen und Stuart Kummer / WDR 2021 / www.hoerspiel.wdr.de | audio