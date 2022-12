Aber Hagen hat keine Zeit, sich zu verkriechen. Die High-Society aus Politik und Wirtschaft braucht ihn. Ob als Spin-Doctor im bayerischen Landtagswahlkampf, Trouble-Shooter für einen deutschen Waffenhersteller oder in privater Mission für seine adlige Familie - Hagen kämpft an vielen Fronten. Mit schwerem Geschütz und entwaffnendem Charme. Dass er nebenbei auch noch Vater wird, kriegt er kaum mit. Währenddessen versucht eine Allianz aus alten Widersachern um Journalistin Gesine Bischof und Ex-Bundespräsidentin Dagmar Krüger-Jakob ihm das Handwerk zu legen. Und die Berliner Buddies Murat und Costa werden gegen ihren Willen auch wieder in Hagens Machenschaften hineingezogen. Schlecht für sie, gut für alle Fans vom CAIMAN CLUB.

Mit Barnaby Metschurat, Olga von Luckwald, Friedrich Mücke, Nic Romm, Daniel Wiemer, Mai Duong Kieu, Marleen Lohse, Denis Moschitto, Eko Fresh, Karoline Eichhorn, Lisa Bitter, Anna Fischer, Gudrun Landgrebe, Matthias Bundschuh u.v.a.