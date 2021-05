11. April 1961 - Erster Auftritt von Bob Dylan in New York

"Wintertime in New York town, the wind blowin' snow around." Es ist kalt, als der junge Folkmusiker Bob Dylan 1961 nach New York kommt, um sein schwerkrankes Idol Woody Guthrie zu besuchen. Namenlos ist er noch, streift durch die Stadt, immer auf der Suche nach anderen Musikern und Auftrittsmöglichkeiten. | mehr